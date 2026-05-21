Akın Gürlek'ten CHP'deki mutlak butlana ilişkin açıklama: Süreç hukuk içinde işleyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Sürecin CHP'li delegelerin başvurularıyla başladığını belirten Bakan Gürlek, yargının görevinin hukukun üstünlüğünü temin etmek olduğunu vurguladı. "Kararın temyiz yolu açık" diyen Bakan Gürlek, "Süreç hukuk içinde işleyecek. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur." dedi.
"Delegelerin iradesi sakatlığa uğradı"
"Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmek"
"Demokratik bir karar alındı"
Seçim güvenliğinin yalnızca genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerli olduğunu belirten Gürlek, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonları olduğunu ifade etti.
Bu kolonların zedelenmesinin doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına geldiğini kaydeden Gürlek, verilen kararın vatandaşların demokrasiye olan güvenini pekiştiren ve demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlediğini gösteren bir karar olduğunu söyledi.
"Temyiz yolu açık, süreç hukuk içinde işleyecek"
Herkesin bu sürece saygı göstermesi, değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması ve itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.
Açıklamasında temel ilkenin açık olduğunu belirten Gürlek, “İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye, demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.