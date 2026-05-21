Akın Gürlek'ten CHP'deki mutlak butlana ilişkin açıklama: Süreç hukuk içinde işleyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, sürecin Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başladığını ve yine CHP delegelerinin beyanları ile tanıklıkları doğrultusunda şekillendiğini belirtti.

"Delegelerin iradesi sakatlığa uğradı"

Yargı makamlarının önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız şekilde karar verdiğini ifade eden Gürlek, yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultay sürecinde delege iradesinin, kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde kanaat oluştuğunu söyledi.





"Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmek"

Mahkemenin, bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunulduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit ettiğini aktaran Gürlek, yargının görevinin hukukun üstünlüğünü temin etmek olduğunu vurguladı.

"Demokratik bir karar alındı"

Seçim güvenliğinin yalnızca genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerli olduğunu belirten Gürlek, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonları olduğunu ifade etti.

Bu kolonların zedelenmesinin doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına geldiğini kaydeden Gürlek, verilen kararın vatandaşların demokrasiye olan güvenini pekiştiren ve demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlediğini gösteren bir karar olduğunu söyledi.

"Temyiz yolu açık, süreç hukuk içinde işleyecek"

Hukuk devletinin iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlet olduğunu belirten Gürlek, kararın temyiz yolunun açık olduğunu ve sürecin hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edeceğini ifade etti.

Herkesin bu sürece saygı göstermesi, değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması ve itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Açıklamasında temel ilkenin açık olduğunu belirten Gürlek, “İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye, demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

