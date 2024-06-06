Akış’a 19.5 yıl hapis

31 Mart Seçimleri'nde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pazartesi sabahı, Van'da bir yakının evinde gözaltına alındı. Hakkari Valisi Ali Çelik ise İçişleri Bakanlığı kararıyla Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Akış'ın gözaltına alınması sonrası, kente gelen DBP Eş Genel başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tirkayi, milletvekilleri, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş başkanlarının da aralarında olduğu partililer, polisin belediye binası önüne yürüyüşe izin vermemesi üzerine oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi, dün sonlandırılırken, kayyım atamasına karşı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ile CHP Sözcüsü Deniz Yücel ve milletvekilleri de dün kente geldi. Yapılmak istenen yürüyüş sonrası da olaylar çıktı.

KARAR ÇIKTI

Van'da gözaltına alındıktan sonra Hakkari'ye getirilen Akış ile 14 kişinin yargılandığı davada dün karar çıktı. Davaya sadece Akış katılırken, kimlik tespitinin ardından duruşma başladı. Akış’ın ve avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Akış'a "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, hükümle birlikte Akış'ın tutuklanmasına karar verdi.

1'i sözde sorumlu 3 terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen Bozdoğan-41 Operasyonu'nda 1'i bölücü terör örgütünün sözde sorumlularından 'Demhat Şero Welat' kod adlı İlyas Ayaz olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLİYOR

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Van'ın Başkale kırsalında Bozdoğan-41 Operasyonu düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki 'Demhat Şero Welat' kod adlı İlyas Ayaz olduğu belirlendi. Diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor.

AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN

Operasyonu gerçekleştiren timleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürecek. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.







