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POLİTİKA AVRUPA

Akkuyu komşuyu gerdi: Türkiye bizimle pazarlık yapmalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye ziyaretinde yaptığı provakatif açıklamalarının yankıları hala sürerken, haddini aşan yeni açıklamalar geldi. Çernobil'deki kazanın 35'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaşan Bakan Dendias, Ankara'nın santral konusunda müzakerede bulunması gerektiğini savunarak, "Türkiye, Akkuyu'da yapım aşamasındaki nükleer santral için komşu ülkelerle pazarlık yapmalı." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akkuyu komşuyu gerdi: Türkiye bizimle pazarlık yapmalı
Akkuyu Nükleer Santralı

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye büyük önem veren Türkiye, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile sıfır emisyonla çalışan nükleer enerjiye sahip olacak. Bölgede güçlenen Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki hamlesi ise Yunanistan'ı rahatsız etmeyi sürdürüyor.

Yunanistan panikledi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz aylarda ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde "Akkuyu'da nükleer santral inşa etmenin birçok sorunlu neticesini gündeme getirmiş", santral nedeniyle "Doğu Akdeniz'de yeni bir 'Çernobil' tehlikesinin yaşanabileceğini" iddia etmişti.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
  • Dendias, 26 Nisan 1986'da Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe meydana gelen kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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"Türkiye komşu ülkelerle pazarlık yapmalı"

Yunan bakan, tarihteki en büyük nükleer kaza olan Çernobil felaketinin, bugün pusuda bekleyen tehlikelerin değişmez bir hatırlatıcısı olduğu görüşünü paylaştı.Niko s Dendias, Ankara'nın nükleer santral için komşu ülkelerle masaya oturması gerektiğini savundu.

Akkuyu NGS için üretilen bir ekipman daha sahada
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Akkuyu NGS için üretilen bir ekipman daha sahada

Çernobil ile Akkuyu NGS'yi kıyaslamaya çalışan Dendias, "Daha önce de belirttiğim gibi Türkiye, Akkuyu'da yapım aşamasındaki nükleer santral için komşu ülkelerle pazarlık yapmalı." dedi.

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"Nükleer silah geliştirecek malzemeler elde ediyorlar"

Akkuyu NGS ile ilgili Yunan basınında daha önce yer alan bir haberde, Atina'nın yıllardır Türkiye’nin 'şüpheli' çabalarına dikkatle baktığı belirtilerek, "Türkiye, enerji üretimi için nükleer reaktörler yaparak, hem gerekli teknolojik bilgi birikimini hem de nükleer silahların geliştirilmesinde kullanılabilecek malzemelere erişimi elde ediyor." görüşü aktarılmıştı. Haberde, "Türkiye, nükleer mühendisleri eğitiyor ve hem sivil hem de askeri kullanım için tasarlanmış fisil madde ve ekipman gibi kaynaklara erişmek istiyor." ifadesine yer verilmişti.

Yunanistan, Akkuyu NGS'den rahatsız olmuş: Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş
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  • Fisil madde, nükleer mühendislikte nükleer fizyon zinciri reaksiyonunu sürdürebilen madde olarak biliniyor.

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