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Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesinde yeni gelişme: Beşinci katman kuruldu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci ünitesine iç koruma kabuğunun beşinci katmanı kuruldu. Güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından olan iç koruma kabuğu, reaktör bölmesini koruyarak sızdırmazlığını sağlıyor.

15:18 . 26/06/2023 Pazartesi
AA
Akkuyu NGS

Akkuyu NGS

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu iç koruma kabuğu doğrudan Akkuyu NGS inşaat sahasında üretilen bir çelik kaplama ve özel beton karışımından oluşuyor.


Koruma kabuğunun silindirik ve kubbeli kısımları arasındaki bir geçiş elemanı olan beşinci katmanın kaynak işlemi, toplam 12 metal kesit ve 129 ton ağırlığında bir halka yapı oluşturmak üzere önceden yapıldı. Katman bu işlemin ardından dünyanın en güçlü paletli vinci kullanılarak reaktör binasındaki tasarım konumuna getirildi.



"2 numaralı ünite 43,1 metreye yükseldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, kurulum işleminin tamamlanmasına ilişkin,
"Beşinci katmanın kurulumu, çok sayıda koşulla dikkatli bir hazırlık gerektiren, teknolojik olarak karmaşık bir süreçtir. Bu katman, iç korumanın silindirik ve kubbeli kısımlarını birbirine bağlıyor. Uzun yıllara dayanan inşaat deneyimimiz, koruma kabuğu modüllerinin montajı ve kurulumunda zamandan tasarruf sağlıyor. Bu sayede beşinci katmanın kurulumu sadece iki saat sürdü. 2 numaralı ünitenin yüksekliği bu işlemin ardından 6,5 metre artarak 43,1 metreye yükseldi" i
fadelerini kullandı.

Akkuyu NGS'de iç koruma kabuğunun inşası ile eş zamanlı olarak, reaktör binasının dış ve iç duvarlarının inşasına da devam ediliyor. Ayrıca araç, yaya geçitlerinin ve yedek geçitlerin gömülü kısımlarının montajı da sürüyor.



Akkuyu NGS güç üniteleri, birçok nükleer santralin güvenlik alanındaki deneyimini dikkate alan modern ve yüksek teknolojili VVER-1200 reaktör üniteleri ile donatılıyor. Bu reaktörlerin iç ve dış olmak üzere çift koruma kabuğu bulunuyor. Betonarme olan dış kabuk, 9 büyüklüğüne kadar depremler, tsunamiler, kasırgalar ve bunların kombinasyonları gibi her türlü aşırı dış etkiye dayanma kabiliyetine sahip bulunuyor.




#Akkuyu Nükleer AŞ
#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
#Sergey Butckikh
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