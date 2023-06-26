Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesinde yeni gelişme: Beşinci katman kuruldu

Akkuyu NGS
Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu iç koruma kabuğu doğrudan Akkuyu NGS inşaat sahasında üretilen bir çelik kaplama ve özel beton karışımından oluşuyor.
Koruma kabuğunun silindirik ve kubbeli kısımları arasındaki bir geçiş elemanı olan beşinci katmanın kaynak işlemi, toplam 12 metal kesit ve 129 ton ağırlığında bir halka yapı oluşturmak üzere önceden yapıldı. Katman bu işlemin ardından dünyanın en güçlü paletli vinci kullanılarak reaktör binasındaki tasarım konumuna getirildi.
"2 numaralı ünite 43,1 metreye yükseldi"
Akkuyu NGS'de iç koruma kabuğunun inşası ile eş zamanlı olarak, reaktör binasının dış ve iç duvarlarının inşasına da devam ediliyor. Ayrıca araç, yaya geçitlerinin ve yedek geçitlerin gömülü kısımlarının montajı da sürüyor.
Akkuyu NGS güç üniteleri, birçok nükleer santralin güvenlik alanındaki deneyimini dikkate alan modern ve yüksek teknolojili VVER-1200 reaktör üniteleri ile donatılıyor. Bu reaktörlerin iç ve dış olmak üzere çift koruma kabuğu bulunuyor. Betonarme olan dış kabuk, 9 büyüklüğüne kadar depremler, tsunamiler, kasırgalar ve bunların kombinasyonları gibi her türlü aşırı dış etkiye dayanma kabiliyetine sahip bulunuyor.