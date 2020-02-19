Akladılar!

İstanbul’da 2013 yılında 3-5 ağaçın kesilmesiyle başlayıp sivil darbe girişimine dönüşen Gezi olayları ile ilgili davada karar çıktı. Mahkeme başta İstanbul olmak üzere 79 ilde büyük sokak olaylarının çıkmasına sebep olan Gezi’nin organizatörlerini akladı.

CHP TAM KADRO ORADAYDI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Orhan Sarıbal, Gökçe Gökçen, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 20’ye yakın CHP Milletvekili katıldı. Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti ardından kararı açıkladı.

Osman Kavala

AĞIR MÜEBBET İSTENMİŞTİ

Heyet, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs”, “mala zarar verme”, “nitelik yağma”, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi”, “kasten yaralama”, “ağırlaştırılmış yaralama” ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, “yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı”ndan sanıkların beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Osman Kavala’nın da tahliyesine hükmedildi. Savcılık sanıklar hakkında ağırlaştırılmış mübebbet hapis talep etmişti.

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DÜNDAR DA YIRTTI!

Gezi kalkışmasının ana aktörlerini ‘beraatle’ aklayan mahkeme, firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı. Mahkeme, bu sanıklar haklarındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararlarını kaldırdı.

Gezi olayları

BAŞSAVCILIKTAN ÖNCE İTİRAZ ARDINDAN YENİ GÖZALTI KARARI

Mahkemenin Kavala kararı sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık mahkemeye sunduğu dilekçesinde, gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından beraat kararları için itiraz edeceğini belirtti. Başsavcılık bunun ardından bir adım daha atarak, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi. Karar TCK’nın 309. maddesi uyarınca “Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs” suçundan verildi. Kavala yeni gözaltı kararı gereği, cezaevi çıkışında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Terörle Mücadele şubesine getirilen Kavala, bu sabah savcılığa sevk edilecek.

Türkiye’yi yakıp yıktılar

Mahkemenin akladığı Gezi olayları Türkiye’yi yangın yerine çevirmişti. 79 ilde 4 bine yakın gösterici 600’ü aşkın polis yaralandı. 240 polis aracı 45 ambulans 58 kamu binası, 68 MOBESE kamerası ve 337 işyeri tahrip edildi. 90 belediye otobüsü, 214 özel araç, kullanılamaz hale getirildi. 14 parti binası tahrip edildi. Yaklaşık 4 bin 900 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapıldı. Gezi olaylarını sebebiyle çakılan borsa, yükselen dolar ve faiz ile duran yatırımların Türkiye’ye faturası 160 milyar doları buldu.