Akran zorbalığına tutuklama

Saliha Engin
04:004/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Zorba gençler, 17 yaşındaki gence el öptürüp video çekmeye çalıştılar.
Maltepe'de 6 genç, 17 yaşındaki E.G.'yi darbedip aşağılayıp o anları kamerayla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şüpheliler gözaltına alındı. Olay, Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y. (15), E.G.'yi darbederek hakaret etti. Saldırı sırasında gençler, E.G’ye “Ben senin karınım. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Senin ayağının altında dolaşmayacağım” şeklindeki cümleleri tekrarlattı. Şüpheliler hakkında 'kasten yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit’ suçlarından gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 5'i 18 yaşından küçük 6 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


#Maltepe
#akran zorbalığı
#tutuklama
