Akşehir’de polisten uyuşturucu operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli hareketlerde bulunan M.K. isimli şahıs takibe alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 45 adet uyuşturucu hap ve 21 bin TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere ve paraya el konulurken, şüpheli M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.