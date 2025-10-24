Yeni Şafak
Akşehir’de polisten uyuşturucu operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

19:0424/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
IHA
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 45 uyuşturucu hap ve 21 bin TL ele geçirildi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli hareketlerde bulunan M.K. isimli şahıs takibe alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 45 adet uyuşturucu hap ve 21 bin TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere ve paraya el konulurken, şüpheli M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



