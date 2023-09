Akşener'in yardımcısından CHP'li Tanrıkulu'na 'iftiracı' diyerek tepki gösterdi: Yaşadığı her günü bir şehidimize borçlu

4.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı personeli, Güvenlik Korucuları, devletinin ve milletinin yanında yer alan bölge sakini vatandaşlarımızca, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile yüce Türk milletinin hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla hain PKK terör örgütünün devletimize ilk kurşunu sıktığı 15 Ağustos 1984 tarihinden bu güne kadar geçen 39 yıllık süreç içerisinde ortalama her gün 1 şehit verilmiştir. Başka bir anlatımla Sezgin Tanrıkulu başta olmak üzere, her bir vatandaşımız yaşadığımız her bir günü 1 şehidimize borçludur.