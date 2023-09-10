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Akşener'in yardımcısından CHP'li Tanrıkulu'na 'iftiracı' diyerek tepki gösterdi: Yaşadığı her günü bir şehidimize borçlu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik iftirasına tepki gösterdi. "Tanrıkulu başta olmak üzere, her bir vatandaşımız yaşadığımız her bir günü bir şehidimize borçludur" diyen Demir, "Yüce Türk Milletinin asil Ordusu’na yönelik asılsız iddia, ifade ve iftiraları şiddetle kınarım" ifadelerini kullandı.

Elif Karahan
12:38 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir TSK'ya iftira atan CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir TSK'ya iftira atan CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na tepki gösterdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında TSK'ya alçakça iftiralarda bulunup "15 köylüyü helikopterden attılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" ifadelerini kullandı.

Terörist cenazelerinde sıkça boy gösteren Tanrıkulu'nun bu sözlerine ittifak ortakları İYİ Parti'den de tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda
"Yüce Türk Milletinin asil Ordusu’na yönelik asılsız iddia, ifade ve iftiraları şiddetle kınarım"
ifadelerini kullandı.


Tanrıkulu'nun ifadelerinin yer aldığı videoyu paylaşan Demir'in açıklamasının tamamı şöyle:

"1.Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu tarafından 08/09/2023 tarihinde canlı yayın yapan bir TV kanalında, “…Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen...” şeklinde kabul etmemizin ve sessiz kalmamızın mümkün olmayacağı tarzda Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik ağır bir iftirada ve saldırıda bulunulduğuna müşahede edilmiştir.

2.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesindeki 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesindeki 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmış olmakla birlikte aşağıdaki hususların da kamuoyunca bilinmesinde fayda mütalaa edilmektedir.

3.Her şeyden önce yaklaşık olarak 680.000 mevcudu bulunan yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askerî gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın korunmasına yardımcı olmak ile görevli Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin muhafazasını ve diğer kanunların verdiği görevleri yerine getirmekle görevli genel kolluk kuvvetimiz olan Jandarma Genel Komutanlığımız yaptırım gücünü Türkiye Anayasası ve yasalarından almaktadır.

4.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı personeli, Güvenlik Korucuları, devletinin ve milletinin yanında yer alan bölge sakini vatandaşlarımızca, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile yüce Türk milletinin hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla hain PKK terör örgütünün devletimize ilk kurşunu sıktığı 15 Ağustos 1984 tarihinden bu güne kadar geçen 39 yıllık süreç içerisinde ortalama her gün 1 şehit verilmiştir. Başka bir anlatımla Sezgin Tanrıkulu başta olmak üzere, her bir vatandaşımız yaşadığımız her bir günü 1 şehidimize borçludur.

5.AİHM 2. Dairesi’nin 31 Mayıs 2001 tarihli “Akdeniz ve Diğerleri - Türkiye” (Başvuru No. 23954/94) kararında tarihi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik herhangi bir isnat mevcut olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, yüce Türk Milletinin asil Ordusu’na yönelik asılsız iddia, ifade ve iftiraları şiddetle kınarım."

TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım

Terörist cenazelerinde boy gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önceki gün katıldığı yayında bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını ve köyleri bombaladığını öne süren Tanrıkulu'nun bu sözleri, büyük tepki çekti. CHP'li Tanrıkulu, skandal sözlerine gelen tepkiler üzerine bir paylaşım yaparak tehditler savurdu. Tanrıkulu, "Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan, yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım. Günü geldiğinde aman 'Özür dilerim, ben yanlış yaptım, affedin' vb sözlerle lütfen karşıma gelmeyin." dedi.


#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#İYİ Parti
#Ali Demir
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