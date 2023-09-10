Akşener'in yardımcısından CHP'li Tanrıkulu'na 'iftiracı' diyerek tepki gösterdi: Yaşadığı her günü bir şehidimize borçlu

3.Her şeyden önce yaklaşık olarak 680.000 mevcudu bulunan yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askerî gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın korunmasına yardımcı olmak ile görevli Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin muhafazasını ve diğer kanunların verdiği görevleri yerine getirmekle görevli genel kolluk kuvvetimiz olan Jandarma Genel Komutanlığımız yaptırım gücünü Türkiye Anayasası ve yasalarından almaktadır.