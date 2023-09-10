Akşener'in yardımcısından CHP'li Tanrıkulu'na 'iftiracı' diyerek tepki gösterdi: Yaşadığı her günü bir şehidimize borçlu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir TSK'ya iftira atan CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na tepki gösterdi.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında TSK'ya alçakça iftiralarda bulunup "15 köylüyü helikopterden attılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" ifadelerini kullandı.
Terörist cenazelerinde sıkça boy gösteren Tanrıkulu'nun bu sözlerine ittifak ortakları İYİ Parti'den de tepki geldi.
Tanrıkulu'nun ifadelerinin yer aldığı videoyu paylaşan Demir'in açıklamasının tamamı şöyle: