Alaçam’ın adli tıp raporu ölümdeki şüpheyi ortadan kaldırdı: Darp veya zehirlenme yok kalp damar hastalığı nedeniyle ölmüş

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimleri sırasında siyasi etkisini artırmak için çalışma yürüten ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün’ün itiraflarında bahsi geçen Seher Erçili Alaçam’ın ölümüne ilişkin detaylar netleşti. Bir süredir kamuoyunu meşgul eden olayda, Alaçam’ın şüpheli şekilde öldürüldüğü ifade edilse de, hazırlanan rapor bu iddiaları doğrulamıyor. Rapora göre, 24 Temmuz 2022 yılında Yeniköy’deki evinin havuzunda sağlık sorunları yaşayan Alaçam, ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Bu süreçte kalbi duran Alaçam’ı sağlık ekiplerinin yeniden canlandırmaya çalıştığı ancak Alaçam’ın hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Alaçam’ın ölü muayenesi ve otopsisi alınarak örnekler laboratuvarda incelendi. Yapılan incelemede, darp ve zehirlenmeyle öldüğüne ilişkin tıbbi bir delil bulunamadı. Rapora göre Alaçam’ın ölümü kalp damar hastalığı sonucu meydana geldi. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, göğüs kafesi ve kaburgasında oluşan kırık, bu canlandırma işlemi sırasında gerçekleşti. Ayrıca iddia edildiği gibi vücudunda oluşan morluklar ise herhangi bir darp sonucu değil, yine kalp masajı sırasında oluştu.