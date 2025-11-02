Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Alaçam’ın adli tıp raporu ölümdeki şüpheyi ortadan kaldırdı: Darp veya zehirlenme yok kalp damar hastalığı nedeniyle ölmüş

Alaçam’ın adli tıp raporu ölümdeki şüpheyi ortadan kaldırdı: Darp veya zehirlenme yok kalp damar hastalığı nedeniyle ölmüş

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
13:052/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
İmamoğlu, Hüseyin Gün'ü Seher Alaçam'ın yanında görmesiyle tanıdığını ileri sürdü.
İmamoğlu, Hüseyin Gün'ü Seher Alaçam'ın yanında görmesiyle tanıdığını ileri sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen casusluk soruşturmasında kilit isimlerden biri olan Seher Erçili Alaçam’ın ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı rapora göre Alaçam, 2022 yılında Yeniköy’deki evinin havuzunda ekiplerce bulundu. Hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden Alaçam’ın raporuna göre, herhangi bir darp ve zehirlenme belirtisi yok.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimleri sırasında siyasi etkisini artırmak için çalışma yürüten ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün’ün itiraflarında bahsi geçen Seher Erçili Alaçam’ın ölümüne ilişkin detaylar netleşti. Bir süredir kamuoyunu meşgul eden olayda, Alaçam’ın şüpheli şekilde öldürüldüğü ifade edilse de, hazırlanan rapor bu iddiaları doğrulamıyor. Rapora göre, 24 Temmuz 2022 yılında Yeniköy’deki evinin havuzunda sağlık sorunları yaşayan Alaçam, ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Bu süreçte kalbi duran Alaçam’ı sağlık ekiplerinin yeniden canlandırmaya çalıştığı ancak Alaçam’ın hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.


ÖLÜMDEN SONRA OTOPSİ YAPILMIŞ

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Alaçam’a Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi’nce otopsi işlemi yapıldı. 25 Temmuz 2023 tarihinde ise kesin ölüm sebebini bildiren mütalaa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.


DARP VEYA ZEHİRLENME YOK

Alaçam’ın ölü muayenesi ve otopsisi alınarak örnekler laboratuvarda incelendi. Yapılan incelemede, darp ve zehirlenmeyle öldüğüne ilişkin tıbbi bir delil bulunamadı. Rapora göre Alaçam’ın ölümü kalp damar hastalığı sonucu meydana geldi. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, göğüs kafesi ve kaburgasında oluşan kırık, bu canlandırma işlemi sırasında gerçekleşti. Ayrıca iddia edildiği gibi vücudunda oluşan morluklar ise herhangi bir darp sonucu değil, yine kalp masajı sırasında oluştu.


#Seher Erçili Alaçam
#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu için hane halkının aylık gelir şartı nedir?