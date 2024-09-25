Albayrak ailemizden kan bağışına büyük destek

Türk Kızılay'ın "Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun" sloganıyla kan bağış kampanyası sürüyor.





Albayrak ailesi olarak, Türk Kızılay’ı işbirliğiyle, “Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun” isimli kan bağışı kampanyasına desteğimiz büyüyerek devam ediyor.

25 Eylül Çarşamba günü, Topkapı Genel Merkez Binamızda gerçekleşen kan bağışına gönüllü çalışma arkadaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdiler.

Geçtiğimiz haftalarda da Balıkesir’de bulunan Varaka Kağıt’ta yapılan kan bağışı etkinliği Ataşehir’de bulunan Kademe şirketinde de devam etti.



