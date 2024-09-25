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Albayrak ailemizden kan bağışına büyük destek

Albayrak ailemizden kan bağışına büyük destek

17:1425/09/2024, Wednesday
G: 25/09/2024, Wednesday
Yeni Şafak
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Türk Kızılay'ın "Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun" sloganıyla kan bağış kampanyası sürüyor.
Türk Kızılay'ın "Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun" sloganıyla kan bağış kampanyası sürüyor.

Albayrak ailesi olarak, Türk Kızılay’ı işbirliğiyle, “Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun” isimli kan bağışı kampanyasına desteğimiz büyüyerek devam ediyor. 25 Eylül Çarşamba günü, Topkapı Genel Merkez Binamızda gerçekleşen kan bağışına gönüllü çalışma arkadaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdiler. Geçtiğimiz haftalarda da Balıkesir’de bulunan Varaka Kağıt’ta yapılan kan bağışı etkinliği Ataşehir’de bulunan Kademe şirketinde de devam etti.

Türk Kızılay'ın "Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun" sloganıyla kan bağış kampanyası sürüyor.


Albayrak ailesi olarak, Türk Kızılay’ı işbirliğiyle, “Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun” isimli kan bağışı kampanyasına desteğimiz büyüyerek devam ediyor.

25 Eylül Çarşamba günü, Topkapı Genel Merkez Binamızda gerçekleşen kan bağışına gönüllü çalışma arkadaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdiler.

Geçtiğimiz haftalarda da Balıkesir’de bulunan Varaka Kağıt’ta yapılan kan bağışı etkinliği Ataşehir’de bulunan Kademe şirketinde de devam etti.


Bu vesileyle hayırda yarışan tüm gönüllü arkadaşlarımızı tebrik ediyor, Türk Kızılay’ına da teşekkür ediyoruz.

#Türk Kızılayı
#Albayrak Grubu
#kan bağışı

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