Albayrak'tan 15 Temmuz gazilerine anlamlı ziyaret

Kahraman Gazi Muammer Polat , o güne dair bütün yaşananları, vermiş oldukları mücadele ile karanlık geceyi nasıl bir aydınlığa çıkardıklarını anlattı. Gazi Polat, hükümetin onlara sunmuş olduğu imkanlardan da bahsetti.
UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ
Ziyaret esanısnda Harun Sertel de şunları söyledi:
- "15 Temmuz gecesini unutmadık unutturmayacağız. Bu vesileyle mesai arkadaşımız, şehidimiz Mustafa Cambaz abimizi rahmetle anıyoruz. Dünyada emsali görülmemiş inançla, göğsünü tanklara, jetlere ve helikopterlere siper ederek, ellerinde sadece bir bayrakla tankların karşısında duran koca yüreklilere milyonluk ordu gelse kaç yazar ki zaten. Bizler kahramanlarımızın her zaman bir nefes kadar yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz."
İKİ ANLAMLI HEDİYE
Ziyaretten büyük bir onur duyan Polat’a 15 Temmuzu konu alan Derin Tarih Dergisi ve Gerçek Hayat FETÖ 1. Özel sayısı hediye edildi.