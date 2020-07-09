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Gündem Albayraktan 15 Temmuz gazilerine anlamlı ziyaret
ANKARA

Albayrak'tan 15 Temmuz gazilerine anlamlı ziyaret

Yenişafak Gazetesi ve Ketebe yayınları Ankara bölge temsilcisi Harun Sertel, yaklaşan 15 Temmuz gününe özel, FETÖ/PDY'nin işgal girişiminde darbecilere karşı direnirken yaralanan 15 Temmuz Gazisi Muammer Polatı ziyarette bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazi Muammer Polat - Harun Sertel
Gazi Muammer Polat - Harun Sertel

Kahraman Gazi Muammer Polat , o güne dair bütün yaşananları, vermiş oldukları mücadele ile karanlık geceyi nasıl bir aydınlığa çıkardıklarını anlattı. Gazi Polat, hükümetin onlara sunmuş olduğu imkanlardan da bahsetti.

UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ

Ziyaret esanısnda Harun Sertel de şunları söyledi:

  • "15 Temmuz gecesini unutmadık unutturmayacağız. Bu vesileyle mesai arkadaşımız, şehidimiz Mustafa Cambaz abimizi rahmetle anıyoruz. Dünyada emsali görülmemiş inançla, göğsünü tanklara, jetlere ve helikopterlere siper ederek, ellerinde sadece bir bayrakla tankların karşısında duran koca yüreklilere milyonluk ordu gelse kaç yazar ki zaten. Bizler kahramanlarımızın her zaman bir nefes kadar yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz."

İKİ ANLAMLI HEDİYE

Ziyaretten büyük bir onur duyan Polat’a 15 Temmuzu konu alan Derin Tarih Dergisi ve Gerçek Hayat FETÖ 1. Özel sayısı hediye edildi.

Gazi Muammer Polat - Harun Sertel
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