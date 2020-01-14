Çorum haberleri: Alevlerin arasında kalan çift, son anda kurtarıldı Alevlerin arasında kalan çift, son anda kurtarıldı: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor Çorum’un Oğuzlar ilçesinde, tek katlı evlerinde çıkan yangında alevler arasında kalan Mahmut Yalçın (70) ve Hacer Yalçın (70), itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Haber Merkezi 14 Ocak 2020, 10:33 Son Güncelleme: 14 Ocak 2020, 10:34 DHA