Gündem Alevlerin arasında kalan çift, son anda kurtarıldı Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
3. SAYFA

Çorum haberleri: Alevlerin arasında kalan çift, son anda kurtarıldı

Alevlerin arasında kalan çift, son anda kurtarıldı: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde, tek katlı evlerinde çıkan yangında alevler arasında kalan Mahmut Yalçın (70) ve Hacer Yalçın (70), itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Haber Merkezi DHA
Mahmut Yalçın (70) ve Hacer Yalçın (70), kurtarıldı.
Mahmut Yalçın (70) ve Hacer Yalçın (70), kurtarıldı.

Çorum'un Karadonlu Mahallesi'nde yaşayan Mahmut-Hacer Yalçın çiftinin tek katlı evinde, dün saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonu: 103 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
İstanbul merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonu: 103 kişi gözaltına alındı

Hacer Yalçın

Çift kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla alevler arasında kalan çifti, kurtardı. Çift, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esenyurt'ta inşaatta uyuşturucu satışına polis baskını: 3 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Esenyurt'ta inşaatta uyuşturucu satışına polis baskını: 3 kişi gözaltına alındı

Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangın ise, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.

İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla alevler arasında kalan çifti, kurtardı.
5 belediye başkanı AK Partiye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
İnsanlık İdlibde büyük bir sınav veriyor

İnsanlık İdlib'de büyük bir sınav veriyor

Sığınmacılar, çöplerle ısınıyor, yağmur suyu içiyorlar.
Dünyaya sesleniyorum!

Dünyaya sesleniyorum!

Nereye kadar bu duyarsızlığınız devam edecek?
Üzerimize<br>düşeni yaptık

Üzerimize
düşeni yaptık

Masadan kalkan Hafter'e Türkiye'den art arda tepki.
Hastanede patlama

Hastanede patlama

Tarsus'taki patlamada 2'si ağır 5 yaralandı.
Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyecek

Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyecek

​MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

1 milyon TL'lik<br>Uber piyangosu

1 milyon TL'lik
Uber piyangosu

Taksi plakaları şaşalı günlerine geri döndü.

Tükenmek üzere

Tükenmek üzere

Sömestr öncesi otobüs bileti alacaklar dikkat.
İstanbul'da <br>'engelli raporu' operasyonu

İstanbul'da
'engelli raporu' operasyonu

Gözaltı kararı verilen 114 kişiden 103'ü yakalandı.
386 üründe taklit ve tağşiş var

386 üründe taklit ve tağşiş var

​Tarım ve Orman Bakanlığı o firmaları kamuoyuyla paylaştı.
Hafter ateşle oynuyor

Hafter ateşle oynuyor

Darbeci general, anlaşmaya imza atmadan masadan kalktı.
4'ü mahrem 27'si astsubay

4'ü mahrem 27'si astsubay

TSK'ya sızan FETÖ'cüler tek tek tespit edildi.
İmza an meselesi

İmza an meselesi

Galatasaray Kulübü 4. transferini bitiriyor.
Doğu Akdeniz'de<br>üstünlük Türkiye'de

Doğu Akdeniz'de
üstünlük Türkiye'de

Berlin Zirvesi öncesi Türkiye yeni adımlar atabilir.
4 kilo verdi

4 kilo verdi

Sıtma olan Onyekuru'nun son hali şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.