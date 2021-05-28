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Alman DW'den Taksim Camii'nin açılış gününde provokatif haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı seçimleri öncesi Taksim’de 27 yıl önce işaret ettiği noktada temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, bugün cuma namazıyla ibatede açılıyor. Daha önce Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasından rahatsızlık duyan Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, bu kez de Taksim Camii ile ilgili provokatif bir habere imza attı. Taksim'e cami yapılmasının toplumun duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığının tartışmalı olduğunun iddia edildiği haberde, projenin siyasal iktidar için ideolojik ifadeler taşıdığına dikkat çekildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman DWden Taksim Camiinin açılış gününde provokatif haber
Taksim Camii bugün cemaatiyle buluşacak.

19 Ocak 1994 yılında henüz İstanbul belediye başkanı seçilmemiş olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii’ni nereye inşa edeceklerini gösterip, bilgiler verirken söylediği "İnşallah buranın temelini atmak bize nasıp olur” ifadelerini kullanmıştı. Bir dönem tartışmalara neden olan Taksim’e cami projesini Erdoğan, hem başbakanlığında hem de cumhurbaşkanlığında gündeme taşıdı. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, bugün ibatede açılıyor.

Ayasofya'dan da rahatsız olmuşlardı

Daha önce Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasından rahatsızlık duyan Alman basını, Taksim Camii için de provokatif ifadelerin yer aldığı bir habere imza attı. Alman medya kuruluşu Deutsche Welle “Siyasal iktidarın yeni sembolü: Taksim Camii” başlıklı haberinde Türkiye tarihinde uzun süredir tartışılan ve yapımına karşı çıkan çok sayıda mahkeme kararı bulunan camiinin ibadete açılacağına yer verdi.

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  • Haberde, “Taksim'e cami yapılmasındaki asıl motivasyonun, Osmanlı'nın ihyasından çok AK Parti’nin bir türlü elde edemediği fikri ve kültürel iktidar gösterisiyle ilişkili olduğu görüşünde.” ifadeleri kullanıldı.

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Taksim’de büyük gün

"İhtiyaçtan kaynaklanmıyor"

Ayrıca Taksim'e cami projesinin, toplumun duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığının tartışmalı olduğu, tamamen ideolojik ve siyasal bir projeye imza atıldığı iddia edildi.

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