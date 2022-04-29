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ANKARA

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Türk Dışişleri'ne çağrılarak ülkesinin Osman Kavala davasını siyasileştiren tutumu kınandı.

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Haber Merkezi AA
Almanyanın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i çağırması üzerine, Ankara’daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

  • Büyükelçi Schulz’a Berlin Büyükelçisi Şen’in Türkiye’deki bir davayla ilgili olarak diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının ve söz konusu davanın ön plana çıkartılarak siyasileştirilmesinin kınandığı ifade edildi.

Ayrıca Büyükelçi Schulz’a bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağının, Türkiye’nin, Anayasasının ve uluslararası yükümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğunun, Türk yargısına ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerinin reddedildiğinin aktarıldığı da öğrenildi.

  • Büyükelçiye ayrıca Viyana Sözleşmesi’nin içişlerine müdahale etmeme ilkesinin de hatırlatıldığı ifade edildi.

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