Altan Elmas Taksim Camii'nin açılışında konuştu: Allah sizden razı olsun

Taksim Camii'nin yapımını üstlenen Sur Yapı'nın sahibi Altan Elmas, açılış sırasında yaptığı konuşmada, "Bugün bana düşen burada hamd etmektir. Bu niyeti gönlümüze düşüren ve başlamayı ve kazasız belasız bitirmeyi lütfeden Allah'a hamdolsun. Yoluna kurban olduğumuz Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Bugün ne büyük bir gün benim için.

"Allah sizden razı olsun"

Yine yürüdüğü yolda engelleri aşa aşa, zorlukları yıka yıka gelen Sn. Cumhurbaşkanımız, bu eseri yapma imkanını bize lutfettiğiniz için size şükranlarımı iletiyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. Rabbim Ayasofya'yı ve Taksimi açmayı lutfettiği gibi, Mescid-i Aksa'ya da bu sahneyi kurmayı lutfetsin inşallah." dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Cami açılışında konuştu: Bir buçuk asırlık mücadele bugün tamamlandı