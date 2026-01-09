Yeni Şafak
Altın kaçakçılığına yönelik operasyon: 7 kişi gözaltında

08:129/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
7 şirketin sahibi olan 7 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü altın kaçakçılığı soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde 7 büyük şirkete daha eş zamanlı baskın düzenledi. Şirket sahibi 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü altın kaçakçılığı soruşturması devam ediyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamındaki 3'üncü dalga operasyonda ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketlerinin de aralarında bulunduğu 7 şirkete yönelik baskınlar yaptı.


Bu şirketlerin sahibi 7 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü açıklandı.


Soruşturmada şüphelilere "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" , "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili Tebliğlere Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.




