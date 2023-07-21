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Altında düşük değer vurgunu

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Fatih Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu atölyesinde piyasaya sürülmek üzere sahte altın üretildiğini tespit etti.

Şahin Şen
04:00 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Operasyonda yakalanan 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

‘Paraya eşit sayılan değerlere sahtecilik’ suçu kapsamında atölyeyi 1 ay takip eden ekipler, dışı altın kaplama, içi bakır sahte altın üreten M.Ö ve S.Y’yi suç üstü yakaladı. Şüphelilerin 8 ayar değerindeki altınları 24 ayar fiyatından sattığı tespit edildi.


3.DÜNYA ÜLKELERİ HEDEFTEYDİ

Şüphelilerin düşük ayarlı bilezik, altın zincir, reşat altını, yüzük gibi mücevheratlar imal edip, yaldızlama, patentleme ve süsleme gibi işlemlerin ardından atölyeci şahıslarla kuryelik yaparak piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi. Şahısların iç piyasanın yanı sıra düğün sezonu içinde olan 3’üncü dünya ülkelerine yasa dışı yollarla sahte ve ayarı düşük altın göndermeye çalıştığı ifade ediliyor.


60 MİLYONLUK HAKSIZ KAZANÇ

Sahte altın işinden elde edilen haksız kazancın 60 milyon TL’ye ulaştığı ifade edilirken, şüphelilerin bu kazancı yakın akrabaları adına araç ve taşınmaz mal edinerek gizlemeye ve yasal hale getirmeye çalıştıkları da anlaşıldı. Operasyonda yakalanan 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.


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