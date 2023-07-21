Altında düşük değer vurgunu

Ankara polisi, kendilerini MİT ve TSK mensubu olarak tanıtıp 128 kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandıran çeteyi çökertti. Çetenin, vatandaşları kamu kurumlarında işe sokma, yabancıları ise Türk vatandaşlığı verme vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Çete mensupları arasında KHK ile ihraç 3 FETÖ mensubu da var.