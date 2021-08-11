Altındağ'daki kavga sonrası gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki parkta mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada, iki Türk vatandaşı yaralanmıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bıçaklı saldırı sonucu yaralanan iki kişiden birisi olan Emirhan Yalçın hastanede hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli Yahya Abdo ve Muhammed Abdo savunmalarının alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, haber ve sosyal medya sitelerinde halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan paylaşımlarla ilgili de TCK'nın 213'üncü maddesi gereğince ayrı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GÜNDEM Ankara Valiliği: İki vatandaşımızı yaralayan yabancı uyruklu şahıslar gözaltında