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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 295 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 295 bin liraya yükseldi

16:5610/07/2025, Perşembe
AA
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Altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 295 bin liraya yükseldi.
Altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 295 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 295 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 289 bin lira, en yüksek 4 milyon 297 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 4 milyon 295 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 246 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 798 milyon 236 bin 181,35 lira, işlem miktarı ise 186,07 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 859 milyon 320 bin 235,72 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Akbank ve Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:




STANDART TL/KG DOLAR/ONS


Önceki Kapanış 4.246.000,00 3.290,00


En Düşük 4.289.000,00 3.332,00


En Yüksek 4.297.000,00 3.339,80


Kapanış 4.295.000,00 3.336,00


Ağırlıklı Ortalama 4.293.367,86 3.336,50


Toplam İşlem Hacmi (TL) 798.236.181,35


Toplam İşlem Miktarı (Kg) 186,07


Toplam İşlem Adedi 29




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