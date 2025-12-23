Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. ABD’nin Venezuela petrolü taşıyan tankerleri hedef alan adımları ile artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebini güçlendirdi. Ons altın 4 bin 400 doları aşarken, gram altın 6 bin 200 sınırına dayandı. İşte 23 Aralık altın fiyatlarındaki son durum gelişmeleri.
Küresel piyasalarda tırmanan gerilim nedeniyle yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırarak güvenli limanlara yöneltti. ABD’nin Venezuela petrolü taşıyan tankerleri hedef alan adımları ile artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebini güçlendirdi. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? İşte 23 Aralık 2025 Salı güncel altın fiyatları.
23 Aralık Salı saat 10:00 itibariyle altın fiyatları şöyle:
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 6.164,95 TL
Gram altın satış fiyatı 6.165,67 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.883,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 10.113,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 39.520,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 40.252,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 19.748,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 20.219,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 5.614,30 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 5.651,62 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 40.228,86 TL
ATA Altın satış fiyatı 41.242,79 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 39.009,80 TL
Tam altın satış fiyatı 39.778,55 TL
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Katıldığı televizyon programında konuşan İslam Memiş, 2025 yılı içinde ons altının yaklaşık yüzde 65, gram altının ise yüzde 100’e yakın getiri sağladığını hatırlattı. Memiş, yaptığı değerlendirmelerde yükseliş trendinin yıl sonunda da sürdüğünü belirterek, “Altın yeni haftaya da yükselişle başladı ve yılı yükselişle kapatacak gibi duruyor” ifadelerini kullandı.
Memiş, 2026 yılının ilk yarısı için dikkat çeken bir tahminde bulunarak, “Haziran ayına kadar gram altında 8 bin TL, hatta beş haneli rakamlar sürpriz olmaz” dedi. Bu açıklamayla 10 bin TL seviyesi piyasalarda yeniden gündeme geldi.
Ünlü analist, 2026 yılının ikinci yarısında ise altın fiyatlarında duraklama yaşanabileceğini belirtti. Bu dönemin, yatırımcılar için gerçek varlıklara yönelme zamanı olabileceğini ifade eden Memiş, ev ya da otomobil almayı planlayanların kararlarını bu takvime göre yapmalarının faydalı olabileceğini dile getirdi.
İslam Memiş, yaptığı tüm değerlendirmelerin yatırım tavsiyesi olmadığını özellikle vurgularken, 2026 yılına girilirken altın ve gümüş piyasalarında dalgalı ancak dikkatle izlenmesi gereken bir sürecin yatırımcıları beklediğine işaret etti.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.