Anadolu Otoyolu'nda ölümlü zincirleme kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Kocaeli'deki kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre, iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Anadolu Otoyolu
'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Otoyolun İstanbul istikameti
Çenedağ mevkisi
nde çok sayıda aracın karıştığı
zincirleme trafik kazası
meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
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