Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti NATO görevine İzmir'den uğurlandı

"Türk denizcisi, tarih boyunca olduğu gibi bugün de denizde verilen her görevi üstün bir vazife anlayışıyla yerine getirmeye hazırdır. Sizleri her zaman destekleyen ve bu süre zarfında sabırla bekleyecek olan kıymetli ailenize de şükranlarımı sunuyorum. Dünya denizlerinde gittiğiniz her limanda katıldığınız her faaliyette deniz kuvvetlerimizin gücünü ve Türk bayrağını atalarına yakışır bir şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum."