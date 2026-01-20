Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti NATO görevine İzmir'den uğurlandı

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti (ATDGK), 13 ülkede görev icra etmek üzere İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen törenle İspanya’ya uğurlandı. Görev kuvveti; NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı karargâhlarının yanı sıra TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Kınalıada gemileri, amfibi çıkarma araçları, 1 amfibi deniz piyade taburu, 9 genel maksat ve taarruz helikopteri, 3 Bayraktar TB-3 SİHA ile toplam 1500 personelden oluşuyor. Kuvvet, belirlenen görevler kapsamında faaliyetlerini icra edecek.
Foça Deniz Üs Komutanlığı'ndaki törende konuşan Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin yerli ve milli imkanlarla inşa edilmiş gemilerden oluştuğunu belirtti.
Yıldız, disiplini ve eğitim seviyesiyle Deniz Kuvvetleri personelinin NATO'da emsal olarak gösterildiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Şanlı bayrağımızı engin denizlerde şerefle dalgalandıracağız"
Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, NATO taahhütleri kapsamında 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 tarihlerinde NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti, NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevlerinin, Türk Deniz Kuvvetlerince ilk defa devralındığını anlattı.
Deniz Kuvvetlerinin barış, kriz ve çatışma durumlarının yarattığı hassasiyetlere uygun bölgelerde konuşlanarak, ana vatana yönelik tehditleri en uzak mesafede bertaraf etme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Bilican, şunları kaydetti:
Tümamiral Bilican'ın, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'a ayrılış raporunu vermesinin ardından, görev grubu personeli bando eşliğinde tören alanından gemilere geçti.
Sırasıyla TCG Kınalıada, TCG İstanbul, TCG Derya ve TCG Anadolu, Foça Deniz Üs Komutanlığı'ndan ayrıldı.
"Gurur duyuyoruz"
13 ülkede görev yapacak
NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti bünyesindeki NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığının görevleri 1 Temmuz 2025 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetlerine devredildi.
Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, bünyesindeki NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı, Çıkarma Kuvveti Komutanlığı karargahları ile TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, amfibi çıkarma araçları, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu, 9 genel maksat ve taarruz helikopteri, 3 Bayraktar TB-3 SİHA ve toplam 1500 personelden oluşuyor.
Görev kuvveti, 20 Ocak-23 Nisan 2026 tarihlerinde Akdeniz, Biskay Körfezi, Manş Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Adriyatik Denizi'nde, Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'na, Northern Quadriga-2026 Tatbikatı'na, Dynamic Mariner/Cold Response/Joint Warrior-2026 Tatbikatı ile Neptune Strike 26.1 NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti'ne katılacak.
Ayrıca NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı, Brilliant Shield Harekatı ve Noble Shield Harekatı'na destek sağlanacak.
Milli gemilerden oluşan görev kuvveti, görev periyodu süresince İspanya, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa, Portekiz, Cezayir, İtalya, Tunus, Arnavutluk, Hırvatistan, Libya ve Mısır'da liman ziyaretlerinde bulunarak, belirlenen limanlarda Türk savunma sanayi ürünlerini sergileyecek.
Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, 23 Nisan'da ülkeye dönecek.