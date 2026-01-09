Yeni Şafak
GÖKDENİZ TCG İSTANBUL'dan yapılan atış testini başarıyla tamamladı

Türk savaş gemilerini hava tehditlerine karşı koruyan ASELSAN GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, TCG İSTANBUL fırkateyni üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, deniz hava savunmasında yeni bir dönem başladığını belirtti.


Türk savaş gemilerini hava tehditlerine karşı koruyan ASELSAN GÖKDENİZ'in TCG İSTANBUL üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladığını aktaran Görgün, "35 mm parçacıklı ASELSAN ATOM mühimmatı ile anti-gemi füzelerine karşı yüksek etkinlik sağlayan, denize yakın uçan sea-skimming tehdit senaryolarına karşı kanıtlanmış koruma sunan GÖKDENİZ, deniz platformlarımızın hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.


Türk Deniz Kuvvetlerine ait farklı platformlarda görev yapan ve 3 ülkenin envanterinde yer alan bu özgün sistemin, Türkiye'nin "mavi vatanda" caydırıcılığını ve güvenliğini güçlendirmeye devam ettiğini belirten Görgün, "Bu önemli başarıda emeği geçen ASELSAN başta olmak üzere, savunma sanayiimizin tüm paydaşlarını ve sektörde alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

