Anadolu’ya Çelik Kubbe örülüyor

Gök vatanın koruması için çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için "sistemler sistemi" olarak nitelendirilen Çelik Kubbe Projesi için ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ile MKE firmaları iş birliği yaptı. Çelik Kubbe ile birlikte bütün hava savunma silah, sensör ve komuta-kontrol altyapısının tek bir ağa bağlanmasını ve birliklerin görev sorumluluklarına göre ilgili birliklerin bu ağ üzerinden komuta edilmesi sağlanacak.