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Anadolu’ya Çelik Kubbe örülüyor

Anadolu’ya Çelik Kubbe örülüyor

Canberk Doğan
04:0030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
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Hava savunmasında birçok sistemin entegrasyonu ile çalışacak olan Çelik Kubbe’de Siper Ürün-1 ile bir eşik daha aşıldı.

Gök vatanın koruması için çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için "sistemler sistemi" olarak nitelendirilen Çelik Kubbe Projesi için ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ile MKE firmaları iş birliği yaptı. Çelik Kubbe ile birlikte bütün hava savunma silah, sensör ve komuta-kontrol altyapısının tek bir ağa bağlanmasını ve birliklerin görev sorumluluklarına göre ilgili birliklerin bu ağ üzerinden komuta edilmesi sağlanacak.


HAREKETLİ BİRLİKLERE ÖZEL ÇÖZÜMLER

ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, mekanize birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla projeye dahil edilirken, HİSAR-A+ alçak irtifada tehditleri önlemeye yönelik olarak hareketli birliklerin hava savunmasını sağlayacak. GÖKDEMİR fırlatma sistemi ise hava-hava füzelerinin kara konuşlu savunmada kullanılabilmesi için geliştiriliyor. Sabit tesislerde kullanılmak üzere üretilen GÖKER, düşük irtifa savunma ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı.


YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Çelik Kubbe Projesi, tüm algılayıcı ve silah sistemlerini bir ağ altında entegre ederek karar vericilere gerçek zamanlı bilgiler sağlayacak. Yapay zeka destekli analizlerle anlık tehdit durumu hakkında harekat merkezlerine bilgi aktaracak olan sistem, Türkiye’nin gök kubbesinde düşman unsurlar için caydırıcı bir kalkan görevi görecek.




#çelik kubbe
#savunma sanayi
#türkiye

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