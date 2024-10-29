Çelik Kubbe’nin Siper’i

Türkiye’nin hava savunma sistemi ‘Çelik Kubbe’nin önemli bir parçası olan ‘Siper’ envantere girdi. Siper sistemi özellikle savaş uçağı, seyir füzesi gibi hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı koruma sağlayacak.
Savunmada uzun menzil ve yüksek irtifada caydırıcılık sağlayan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi Siper Ürün-1 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "SİPER'in ardı vatan" ifadesini kullanarak, ‘SİPER Ürün-1 Sistemi’nin envantere girdiğini duyurdu. Görgün, “Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde gök vatanın kalkanı olacak” ifadelerini kullandı.
HAVADAN KARAYA ANGAJMAN
SİPER sisteminin, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabileceğini aktaran Görgün, “Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak SİPER Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor” ifadelerini kullandı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de SİPER'in Türkiye'nin hava savunmasında etkin bir caydırıcılık sağlayacağını belirterek, "Türk mühendisliğinin özgün ve milli eseri, uzun menzilli bölge hava savunma sistemimiz SİPER Ürün-1'i Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik” dedi.
HAVA SAVUNMASININ MUHAFIZI OLACAK
Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe projesi, Türk şirketlerinin son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak. İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.
100 kilometre menzili var
- Hava savunma alanında yerli teknolojiyi ileri taşıyan bu sistem, geniş kapsama alanı ve güçlü caydırıcılığı ile dikkat çekiyor. Semi treyler platformu üzerinden fırlatılabilen füze, 5,4 metre uzunluğunda ve 370 milimetre çapında olup, 100 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip. Siper Ürün-1, maksimum 20 kilometre irtifada etkili olurken, Ürün-2 (Blok-2) sistemi üzerinde devam eden geliştirme çalışmaları ile bu sınırlar daha ileri taşınacak. Ürün-2’nin 150 kilometre menzil ve 30 kilometre irtifa gibi yüksek performans değerlerine ulaşması hedefleniyor.