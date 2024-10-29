Çelik Kubbe’nin Siper’i

Hava savunma alanında yerli teknolojiyi ileri taşıyan bu sistem, geniş kapsama alanı ve güçlü caydırıcılığı ile dikkat çekiyor. Semi treyler platformu üzerinden fırlatılabilen füze, 5,4 metre uzunluğunda ve 370 milimetre çapında olup, 100 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip. Siper Ürün-1, maksimum 20 kilometre irtifada etkili olurken, Ürün-2 (Blok-2) sistemi üzerinde devam eden geliştirme çalışmaları ile bu sınırlar daha ileri taşınacak. Ürün-2’nin 150 kilometre menzil ve 30 kilometre irtifa gibi yüksek performans değerlerine ulaşması hedefleniyor.