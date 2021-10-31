Gündem Anaokulunda Atatürke tapınma ayini Bu görüntülere tepki yağdı
İSTANBUL

Anaokulunda Atatürk'e tapınma ayini: Bu görüntülere tepki yağdı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede çoşkuyla kutlanırken bir okulda ortaya çıkan bu görüntüler tartışmaya neden oldu. 29 Ekim kutlamaları kapsamında küçük çocukların Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde adeta ‘secde’ ettirilmesi, tepkileri beraberinde getirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Anaokulunda Atatürke tapınma ayini: Bu görüntülere tepki yağdı
Anaokulunda Atatürk'e tapınma ayini tepki çekti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede çoşkuyla kutlanırken bir okulda ortaya çıkan bu görüntüler tartışmaya neden oldu. 29 Ekim kutlamaları kapsamında küçük çocukların Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde adeta ‘secde’ ettirilmesi, tepkileri beraberinde getirdi.

ANAOKULUNDA GERÇEKLEŞTİ

Okullarda da kutlamalar çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ancak Kayseri'de bir anaokulunda gerçekleşen kutlama etkinliğine tepki yağdı.

ATATÜRK'E SECDE

29 Ekim ritüelleri kapsamında özel bir anaokulunda gerçekleştirildiği belirtilen gösteride çocuklar önce dans etti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Dans sonrası ise küçük yaştaki çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde adeta 'secde' ettirildi.

Çocukların Atatürk posterine adeta 'secde' etmeleleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Anaokulunda Atatürk'e tapınma ayini: Bu görüntülere tepki yağdı
OYNAT 00:54
Anaokulunda Atatürk'e tapınma ayini: Bu görüntülere tepki yağdı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken bir okulda ortaya çıkan bu görüntüler tartışmaya neden oldu. 29 Ekim kutlamaları kapsamında küçük çocukların Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde adeta 'secde' ettirilmesi, tepkileri beraberinde getirdi.


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