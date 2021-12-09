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ANKARA

Anayasa Mahkemesi’nde KHK mesaisi başladı

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum sağlamak için çıkarılan KHK’nın iptaline yönelik başvuruyu görüşmeye başladı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Anayasa Mahkemesi’nde KHK mesaisi başladı
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Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum sağlamak için çıkarılan KHK’nın iptaline yönelik başvuruyu görüşmeye başladı.

16 Nisan 2017 referandumunun ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne “uyum sağlanması” amacıyla 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlanmıştı. Kararname ile Başbakanlık ve mevcut bakanlıklar ile kamu, kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarına son verilirken, kamu teşkilatı yeniden düzenlenmişti.

CHP, söz konusu düzenlemelerin ancak yasa ile hayata geçirilebileceği iddiasıyla KHK’nın iptali istemiyle AYM’ye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, dün CHP’nin bu başvurusunu gündemine alarak görüşmeye başladı. AYM’nin önümüzdeki günlerde başvuruyu değerlendirerek karara bağlaması bekleniyor.

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