Gündem Anayasanın dört maddesi tartışılmaz
ANKARA

Anayasa’nın dört maddesi tartışılmaz

Yıllar önce Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirme vaadinde bulunan ve “Buyurun gelin yapalım” diyerek çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili son açıklamasında “Hiç kimse ilk dört maddeye dokunamaz. İlk dört maddenin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlarıdır” dedi.

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Ankara Yeni Şafak
​Anayasa’nın dört maddesi tartışılmaz
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenen, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuştu. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları herkesin bildiğini, el birliğiyle Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak gerektiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir barış ortamı getirmemiz lazım. Bir huzur ortamının olması lazım. Siyaset kurumunun topluma güven vermesi lazım. Karşılıklı güvenin, saygının oluşturulması lazım.” değerlendirmesini yaptı. “Devleti devlet yapan şey, tasada, kıvançta beraber olmaktır.” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

İLK DÖRT MADDENİN TEMİNATI VATANDAŞLAR

“Yani o devletin bütün vatandaşları bir arada huzur içinde yaşasın. Elbette ki herkesin siyasi görüşü farklı olabilir. Elbette ki farklı siyasi görüşlere saygı duymak zorundayız. Dolayısıyla beraber önce milli değerlerimizi, milli hasletlerimizi bir arada tutmak zorundayız. Siyasetin de asıl amacının bu olması lazım. Şimdi devletin organları nedir? Devletin organlarını bu Anayasa belirler, referanduma sunulmuş vatandaşlar da kabul etmişlerdir. Diyorlar ki devletin organları burada var. İlk 4 madde, zaten değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler, bunlar da tartışılıyor son günlerde ama o tartışmaların tamamı yapay. Hiç kimse ilk dört maddeye dokunamaz. İlk dört maddenin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlarıdır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.”

Kılıçdaroğlu da HDP gibi Anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeyi vaat etmişti
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu da HDP gibi Anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeyi vaat etmişti

Kılıçdaroğlu, geçmiş konuşmalarında da ifade ettiği, “Şu anda Türkiye’de var olan hükümet, çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyadır.” görüşünü tekrarlayarak 1921 Anayasası ve sonraki bütün anayasalarda yazan “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.” hükmünü hatırlattı. Milletin egemenliğini, yine bu anayasaya göre, organlar aracılığıyla kullanacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, yetkinin bir kişiye değil, 3 organa yayıldığını söyledi. Yasama, yargı ve yürütme organları aracılığıyla milletin egemenliğini kullanacağını ifade etti

KENDİSİ DAVET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’ya yakınlığı ile bilinen kanalda Anayasa’nın ilk 4 maddesini değiştirmeyi vaat etmişti. 2015 yılında katıldığı yayında “Anayasa’yı değiştirelim” demişti. Bunun üzerine kendisine yöneltilen “Anayasa’nın ikinci ve üçüncü maddeleri mesela?” sorusu karşısında da “Tabii, söyledik bunların tamamını, buyurun gelin yapalım bunların hepsini” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sordu: İlk 4 maddeyi değiştirmek CHP'nin mi Kılıçdaroğlu'nun mu fikri?
OYNAT 01:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan sordu: İlk 4 maddeyi değiştirmek CHP'nin mi Kılıçdaroğlu'nun mu fikri?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa çalışmalarıyla ilgili geçtiğimiz yıllarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'İlk maddeleri değiştirelim' açıklamasına ilişkin konuştu.

Erdoğan, 'Biz yeni anayasa diyoruz birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi değiştiririz' diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya kalkıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesi ise ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. CHP, tümüyle HDP'nin vesayetine girmiş demektir.

Yok eğer bu Kılıçdaroğlu'nun kendi görüşüyle, bu durumda da partisinin politikalarından farklı ajandaya sahip bir siyasetçiyle karşı karşıyayız demektir.' ifadelerini kullandı.
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