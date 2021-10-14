​Anayasa’nın dört maddesi tartışılmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenen, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuştu. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları herkesin bildiğini, el birliğiyle Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak gerektiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir barış ortamı getirmemiz lazım. Bir huzur ortamının olması lazım. Siyaset kurumunun topluma güven vermesi lazım. Karşılıklı güvenin, saygının oluşturulması lazım.” değerlendirmesini yaptı. “Devleti devlet yapan şey, tasada, kıvançta beraber olmaktır.” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

İLK DÖRT MADDENİN TEMİNATI VATANDAŞLAR

“Yani o devletin bütün vatandaşları bir arada huzur içinde yaşasın. Elbette ki herkesin siyasi görüşü farklı olabilir. Elbette ki farklı siyasi görüşlere saygı duymak zorundayız. Dolayısıyla beraber önce milli değerlerimizi, milli hasletlerimizi bir arada tutmak zorundayız. Siyasetin de asıl amacının bu olması lazım. Şimdi devletin organları nedir? Devletin organlarını bu Anayasa belirler, referanduma sunulmuş vatandaşlar da kabul etmişlerdir. Diyorlar ki devletin organları burada var. İlk 4 madde, zaten değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler, bunlar da tartışılıyor son günlerde ama o tartışmaların tamamı yapay. Hiç kimse ilk dört maddeye dokunamaz. İlk dört maddenin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlarıdır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.”

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GÜNDEM Kılıçdaroğlu da HDP gibi Anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeyi vaat etmişti

Kılıçdaroğlu, geçmiş konuşmalarında da ifade ettiği, “Şu anda Türkiye’de var olan hükümet, çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyadır.” görüşünü tekrarlayarak 1921 Anayasası ve sonraki bütün anayasalarda yazan “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.” hükmünü hatırlattı. Milletin egemenliğini, yine bu anayasaya göre, organlar aracılığıyla kullanacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, yetkinin bir kişiye değil, 3 organa yayıldığını söyledi. Yasama, yargı ve yürütme organları aracılığıyla milletin egemenliğini kullanacağını ifade etti

KENDİSİ DAVET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’ya yakınlığı ile bilinen kanalda Anayasa’nın ilk 4 maddesini değiştirmeyi vaat etmişti. 2015 yılında katıldığı yayında “Anayasa’yı değiştirelim” demişti. Bunun üzerine kendisine yöneltilen “Anayasa’nın ikinci ve üçüncü maddeleri mesela?” sorusu karşısında da “Tabii, söyledik bunların tamamını, buyurun gelin yapalım bunların hepsini” ifadelerini kullanmıştı.

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