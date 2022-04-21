7 yıl önce öldürülen Şehriban Tokuştepe'nin katili kim? Cinayet zanlısı beraat etti

“Son bir senede geçmişe yönelik 155 bin olay aydınlattık”<br>Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, veri entegrasyonu hakkında detayları paylaştı. Şahin, olayların önceden sadece kurumların içerisinde kaldığını ve çözülemediğini, şu an ise kurumlar arası bilgiler paylaşılarak olayların netliğe daha çabuk ulaştığını söyleyerek, “Biz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla burada bir veri entegrasyonunu sağladık. Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki veriler tek bir havuzda birleştirildi ve faili meçhul kalmış cinayet ya da diğer asayiş, terör, narkotik olaylarının aydınlatılmasında bize büyük katkı sağladı. Bu entegrasyonla biz şu ana kadar geçmişe yönelik son bir senede 155 bin olay aydınlattık. Gelen veriler, başkanlığımızdaki parmak izi uzmanları, kimyagerler, biyologlar, antropologlar, arkeologlar tarafından bir ekip kuruldu. Bu faili meçhul kalmış tüm olaylar burada incelenmeye alındı. Kadın cinayetinden kayıp şahsa kadar. 2002 yılında 19 yıl önce işlenmiş olan bir cinayet olayının faili yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde yakalandı. O dönemde imkanlar yoktu. Biz şu an bilim ve teknolojinin her türlü imkanını en üst şekilde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.