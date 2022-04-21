7 yıl önce öldürülen Şehriban Tokuştepe'nin katili kim? Cinayet zanlısı beraat etti

Ankara Yenimahalle’de 15 Aralık 2015’te yaşadığı evin banyosunda ölü bulunan 63 yaşındaki Şehriban Tokuştepe cinayetine ilişkin davada mahkeme kararını verdi. Annesinin para ve telefonunu evde bulamayan Batuhan Çobancık, yaşlı kadının öldürülmüş olabileceği şüphesiyle savcılığa başvurmuş, mezar açılıp yapılan otopside Tokuştepe’nin boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
SERBEST KALDI
Cinayetle ilgili Çobancık’ın yakın arkadaşı Doğan S. tutuklandı. Yargılamasını tamamlayan mahkeme, “kasten öldürme” ve “nitelikli yağma” suçlarından müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapsi istenen Doğan S.’nin beraatına hükmetti. Mahkemenin kararında beraat gerekçesi şöyle anlatıldı:
ŞÜPHE ORTADAN KALKMADI
“HTS kayıtlarında sanığın maktulü öldürdüğüne veya olay günü sağken maktulün evine girdiğine dair hiçbir delil yok. Morgda yapılan incelemede cesedin üzerinde 3 bin 800 TL para bulundu. Ayrıca sanık ve katılanlar, evde telefon ve parayı aradıkları sırada 5 adet bilezik buldu. Sanığın, maktulün oğullarıyla birlikte evde arama yaptığı sabit. Bu nedenle olaydan 9 gün sonra yapılan olay yeri incelemesi sırasında sanığın salon kapısında parmak izinin çıkması olağan. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın atılı suçu işlediği kesin olarak tespit edilememiş ve şüphe ortadan kaldırılamamıştır.”