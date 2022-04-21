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Gündem 7 yıl önce öldürülen Şehriban Tokuştepenin katili kim? Cinayet zanlısı beraat etti
ANKARA

7 yıl önce öldürülen Şehriban Tokuştepe'nin katili kim? Cinayet zanlısı beraat etti

7 yıl önceki cinayetle ilgili şaşırtan bir karar çıktı. Ankara’da ağır müebbet talebiyle yargılanan şüpheli, sürpriz bir şekilde beraat etti.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Ankara haber... ​7 yıl önce öldürülen Şehriban Tokuştepenin katili kim? Cinayet zanlısı beraat etti
Şehriban Tokuştepe

Ankara Yenimahalle’de 15 Aralık 2015’te yaşadığı evin banyosunda ölü bulunan 63 yaşındaki Şehriban Tokuştepe cinayetine ilişkin davada mahkeme kararını verdi. Annesinin para ve telefonunu evde bulamayan Batuhan Çobancık, yaşlı kadının öldürülmüş olabileceği şüphesiyle savcılığa başvurmuş, mezar açılıp yapılan otopside Tokuştepe’nin boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Doğan S.
Doğan S.

SERBEST KALDI

  • Cinayetle ilgili Çobancık’ın yakın arkadaşı Doğan S. tutuklandı. Yargılamasını tamamlayan mahkeme, “kasten öldürme” ve “nitelikli yağma” suçlarından müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapsi istenen Doğan S.’nin beraatına hükmetti. Mahkemenin kararında beraat gerekçesi şöyle anlatıldı:

ŞÜPHE ORTADAN KALKMADI

“HTS kayıtlarında sanığın maktulü öldürdüğüne veya olay günü sağken maktulün evine girdiğine dair hiçbir delil yok. Morgda yapılan incelemede cesedin üzerinde 3 bin 800 TL para bulundu. Ayrıca sanık ve katılanlar, evde telefon ve parayı aradıkları sırada 5 adet bilezik buldu. Sanığın, maktulün oğullarıyla birlikte evde arama yaptığı sabit. Bu nedenle olaydan 9 gün sonra yapılan olay yeri incelemesi sırasında sanığın salon kapısında parmak izinin çıkması olağan. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın atılı suçu işlediği kesin olarak tespit edilememiş ve şüphe ortadan kaldırılamamıştır.”

Kocaeli'de 2 kişinin 17 yıl önce öldürüldüğü faili meçhul cinayet aydınlatıldı
GÜNDEM
Kocaeli'de 2 kişinin 17 yıl önce öldürüldüğü faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ailesi yıllarca kayıp çocuklarını aradı: Öyle bir yerde buldular ki
FOTOĞRAF 8
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, Emniyet, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki bilgileri bir araya getiren veri entegrasyonu ile yıllardır çözülememiş olayları, faili meçhul cinayetleri aydınlatmayı sürdürüyor.
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Veri entegrasyonu sayesinde Mersin'deki 19 yıllık bir kadın cinayeti çözülürken, yakınlarının yıllardır kayıp olarak aradığı bir kişi de ortaya çıkartıldı. Veri entegrasyonu ve kurumun çalışmaları sayesinde son bir yılda 155 bine yakın terör, asayiş, narkotik ve organize suçların olduğu olay aydınlatılarak, karanlıkta kalan olaylar için milyonlarca görüntü tarandı.<br>
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19 yıllık kadın cinayeti çözüldü<br>Kriminal Daire Başkanlığının kurumlar arası karşılaştırma yaparak aydınlattığı son cinayet 2002 yılında gerçekleşti. Durdu Gökçü isimli 27 yaşındaki kadın, Mersin'deki evinde cinayete kurban gitti. O dönemde olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmalarda katil zanlısına ait parmak izlerine rastlandı ancak 19 yıl boyunca parmak izleri herhangi bir kimseyle eşleşmeyince cinayet çözülemedi. Kriminal Daire Başkanlığının entegre edilen verilerinden parmak izleri Mehmet Öz ile eşleşti. Birçok suç kaydı bulunan Öz, yakalanarak cezaevine gönderildi.<br>
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9 yıldır kayıp olan şahıs veri entegrasyonuyla bulundu<br>Veri entegrasyonu ile aydınlatılan bir diğer olay da 2013 yılında gerçekleşti. 2013'te Antalya Aksu'da meydana gelen kazada aracın içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Şahsın üzerinde kimlik olmamasından ve vücudunun tanınmaz halde olmasından dolayı kim olduğu tespit edilemedi. Ailesinin yıllarca aradığı, kimsesizler mezarlığına gömülen şahsın veri entegrasyonu sayesinde Hasan Kürüş olduğu tespit edildi.<br>
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“Son bir senede geçmişe yönelik 155 bin olay aydınlattık”<br>Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, veri entegrasyonu hakkında detayları paylaştı. Şahin, olayların önceden sadece kurumların içerisinde kaldığını ve çözülemediğini, şu an ise kurumlar arası bilgiler paylaşılarak olayların netliğe daha çabuk ulaştığını söyleyerek, “Biz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla burada bir veri entegrasyonunu sağladık. Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki veriler tek bir havuzda birleştirildi ve faili meçhul kalmış cinayet ya da diğer asayiş, terör, narkotik olaylarının aydınlatılmasında bize büyük katkı sağladı. Bu entegrasyonla biz şu ana kadar geçmişe yönelik son bir senede 155 bin olay aydınlattık. Gelen veriler, başkanlığımızdaki parmak izi uzmanları, kimyagerler, biyologlar, antropologlar, arkeologlar tarafından bir ekip kuruldu. Bu faili meçhul kalmış tüm olaylar burada incelenmeye alındı. Kadın cinayetinden kayıp şahsa kadar. 2002 yılında 19 yıl önce işlenmiş olan bir cinayet olayının faili yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde yakalandı. O dönemde imkanlar yoktu. Biz şu an bilim ve teknolojinin her türlü imkanını en üst şekilde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Şahin, artık suçluların hiçbir şekilde kaçamayacaklarını, geçmişte suç işlemiş birisi varsa da yakalanmayacağı umuduna düşmemesi gerektiğini belirtti.
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Ailesi yıllarca kayıp çocuklarını aradı: Öyle bir yerde buldular ki
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, veri entegrasyonu sayesinde 9 yıldır kayıp olarak aranan şahsın trafik kazasında öldüğünü tespit etti. Uzun yıllar çözülememiş olan 19 yıllık faili meçhul cinayet de aydınlatıldı.


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