Kaza, Çubuk Şabanözü yolu üzerinde Çubuk Hayvancılık OSB yakınlarında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şabanözü-Çubuk yolunda Mehmet Bilici yönetimindeki 06 AG 1962 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen M.Ö. idaresindeki 06 AEM 018 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerinde kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kafa kafaya çarpışan araçlarda bulunan sürücülerden Mehmet Bilici olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü M.Ö. ise ambulans ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.