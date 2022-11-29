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ANKARA

Ankara merkezli 14 ilde PKK operasyonu: 50 şüpheli için gözaltı kararı var

Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonu kapsamında 50 şüpheli hakkında Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi İHA
Ankara merkezli 14 ilde PKK operasyonu: 50 şüpheli için gözaltı kararı var
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde örgütün ’Kadın alan yapılanması’ içerisinde örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 50 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 14 ilde, Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan gözaltı kararı verildi.

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