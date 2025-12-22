Yeni Şafak
Ankara merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 kişi tutuklandı

09:5822/12/2025, Pazartesi
AA
Ankara
Ankara

Ankara merkezli 9 ilde kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan suç örgütü üyesi 28 şüpheliden 25'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Bürosu koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, suç örgütlerine yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerini örgütlü, planlı ve görev paylaşımı içinde gerçekleştirdikleri, mağdurlarda panik yaratarak para ve altınlarını aldıkları ve yakalanmamak amacıyla şapka ve maske taktıkları belirlendi. Ayrıca bazı mağdurların, şüpheliler tarafından suç örgütünün banka hesaplarına para yatırmaya yönlendirildikleri tespit edildi.

28 şüpheliden 25'i tutuklandı

Elde edilen deliller doğrultusunda Ankara merkezli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Adana ve Elazığ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 28 şüpheliden 25'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




