Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren ilk seferini yaptı: Mayıs sonuna kadar ücretsiz

Ankara ile Sivas arasını 2 saate indirecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) dün törenle hizmete açıldı. Tren ilk sefere Ankara’dan başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın da içinde bulunduğu tren Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’ndan kalktı. İlk durağı Kırıkkale oldu.

Kars'a kadar uzanacak

Vatandaşlar treni Türk bayrakları ile karşıladı. Buradaki törenin ardından ikinci durak Yozgat oldu. Treni yine binler karşıladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın vatandaşlara seslenmesinin ardından tren Sivas’a hareket etti. Tren son durağı olan Sivas’ta coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Buradaki açılış töreninde konuşan Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamların iletti.

Projenin Ankara’dan Sivas’a kadar bölge illerine çağ atlatacağını ifade eden Oktay, 405 kilometrelik bu hat sayesinde Sivas’tan Ankara’ya 2 saatte, İstanbul’a 6 saatte gidilebileceğini söyledi. Oktay, bu hattın Sivas’ta bitmeyeceğini, hattın buradan Erzincan’a, Erzurum’a, Kars’a kadar uzanacağını aktardı.

Sivas, raylı sistem devriminin merkezinde

Sivas’ın bu büyük raylı sistem devriminin tam merkezinde yer alan bir şehir olduğunu dile getiren Oktay, “Gerçi bu şehrin belediye başkanlığını ve milletvekilliğini de yapmış birileri çıkmış; Sivas’ın hızlı trene ihtiyacı olmadığını, hatta bu yatırımın şehre zarar vereceğini iddia etmişti. İşte hızlı tren hattımızı açıyoruz. Bakalım Sivas’a fayda mı sağlayacak, zarar mı verecek, hep birlikte göreceğiz. Tabii biz bu CHP trenine takılıp giden kafayı ciddiye almıyoruz” açıklamasında bulundu.

Mayıs sonuna kadar ücretsiz

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

6.5 milyona konforlu ulaşım

Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’ı doğrudan ilgilendiren proje yaklaşık 6,5 milyon insana konforlu ve ekonomik ulaşım imkanı sunuyor. Vatandaşların dün ilk seyahatini gerçekleştirdiği hat iki il arasındaki demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indiriyor. Hat boyunca 27,2 kilometrelik 49 viyadük, 66 kilometrelik 49 tünel, 217 alt-üst geçit, 926 sanat yapısı yer alıyor. Hızlı tren saatte 253 kilometre hızla yol alıyor ve Ankara-Yozgat arasındaki seyahat süresini 1 saate düşürüyor. Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. Hızlı tren Ankara-Sivas arasında günde 3 sefer gerçekleştirecek.

LGBT’ye göz kırpıyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nı dün hizmete açtı. 7’li Masa için; “Kandil’deki terör baronlarından Pensilvanya’daki hainlere, Londra’daki tefecilerden Brüksel’deki LGBT’cilere kadar herkese göz kırpıyorlar” ifadelerini kullandı. Yozgat’ta gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan Oktay şunları kaydetti: “Hızlı trenle, Yozgat’a Kırıkkale’den yarım saatte, Ankara’dan 1 saatte, İstanbul’dan 5 saat 15 dakikada gelinebilecek.”



















