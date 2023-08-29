Ankara Teknofest’i bekliyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest, yarın ilk kez Ankara’da kapılarını açıyor. 3 Eylül’e kadar Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleşecek festivalde yerli teknolojiler sergilenecek, bilim yarışmaları düzenlenecek. Bir Teknofest klasiği olarak Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri ve Anka Teknofest semalarında gösteri yapacak.

İlk defa Teknofest Ankara kapsamında düzenlenecek Girişim Yarışması’na 8 bin 945 başvuru geldi. Yine ilk kez yapılacak Deneyap Kart Robolig Yarışması’na da bin 404 yarışmacı başvurdu. İki yarışmada toplam 270 bin TL ödül sahiplerini bekliyor. Öte yandan Take Off Girişim Zirvesi’nin ön etkinlikleri de ilk olarak Teknofest Ankara’da, ardından Teknofest İzmir’de gerçekleşecek.