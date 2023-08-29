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Ankara Teknofest’i bekliyor

Türkiye’nin 100. yılına özel bu sene üç farklı şehirde düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, İstanbul’un ardından yarın da kapılarını Ankara’da açıyor. Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşecek olan festivalde, yerli teknolojiler sergilenecek, bilim yarışmaları düzenlenecek. Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Bayraktar TB2 ile TB3, Akıncı, Atak Helikopteri gösteri yapacak.

04:00 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
TEKNOFEST.

TEKNOFEST.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest, yarın ilk kez Ankara’da kapılarını açıyor. 3 Eylül’e kadar Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleşecek festivalde yerli teknolojiler sergilenecek, bilim yarışmaları düzenlenecek. Bir Teknofest klasiği olarak Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri ve Anka Teknofest semalarında gösteri yapacak.

İLK KEZ ‘GİRİŞİM YARIŞMASI’

İlk defa Teknofest Ankara kapsamında düzenlenecek Girişim Yarışması’na 8 bin 945 başvuru geldi. Yine ilk kez yapılacak Deneyap Kart Robolig Yarışması’na da bin 404 yarışmacı başvurdu. İki yarışmada toplam 270 bin TL ödül sahiplerini bekliyor. Öte yandan Take Off Girişim Zirvesi’nin ön etkinlikleri de ilk olarak Teknofest Ankara’da, ardından Teknofest İzmir’de gerçekleşecek.



#TEKNOFEST
#Solo Türk
#Bayraktar TB2 SİHA
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