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Ankara Valiliği saat verip uyardı: Sağanak geliyor

Ankara Valiliği saat verip uyardı: Sağanak geliyor

12:342/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ankara
Ankara

Ankara Valiliği, kentte akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Ankara'da yerel olarak gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Yağışın saat 21.00'e kadar etkili olacağı kaydedilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



#hava durumu
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