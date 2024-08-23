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Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Ankara Valiliği, Ankara’nın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

17:45 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ankara Valiliği, Ankara’nın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.


Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, akşam saatlerine kadar Ankara’nın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”



#Ankara Valiliği
#sağanak
#Ankara
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