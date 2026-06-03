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Ankara’da 3 mahallede muhtarlık için sandık kurulacak

Ankara’da 3 mahallede muhtarlık için sandık kurulacak

11:443/06/2026, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Başkentte 3 mahalle, muhtar ve ihtiyar heyetini belirleyecek. Yeşiltepe, Gümüşdere ve Eti mahallelerinde 7 Haziran Pazar günü yapılacak ara seçim için adayların apartmanlara ve sokaklara afişleri asılırken, seçmenler mahalle muhtarlıklarından oy pusulalarını temin ediyor.

Ankara'da 7 Haziran Pazar günü Yeşiltepe, Gümüşdere ve Eti mahallelerinde ara seçim yapılacak.

Seçim süreci kapsamında, oy verme başlangıç saati 08.00, sandıkların kapanış saati ise 17.00 olacak.

Keçiören ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde 7, Gümüşdere Mahallesi'nde 3, Çankaya ilçesi Eti Mahallesi'nde 1 muhtar adayı bulunuyor. Muhtar adaylarının apartmanlara ve sokaklara pankartları asılırken, seçmenler ise mahalle muhtarlıklarından oy pusulalarını temin ediyor.

Yeşiltepe Mahallesi'nde mevcut muhtar olarak görev yapan ve ara seçimde muhtar adayı olan Bülent Güldoğan, yaşanan sürecin yasa ve kanun gereği olduğunu belirterek, mahalle sakinlerinden 7 Haziran'da oy kullanmalarını istedi.

55 yıldır aynı mahallede yaşadığını belirten Güldoğan, "Bu seçim günü her şey güzellikle, efendilikle, kavgasız, gürültüsüz, kaybedenin kazanını tebrik ederekten mahallemize yakışır bir şekilde seçimden ayrılalım diyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşiltepe Mahallesinin diğer muhtar adayı Hanife Keleşoğlu da mahallenin köklü insanlarından olduğunu, seçim heyecanının kendisini sardığını ifade ederek, mahallenin sorunlarını çözeceğini söyledi.

Broşür ve pankart dağıtımını yaptıklarını ve seçimi beklediklerini söyleyen Keleşoğlu, "Yapacağım işleri de seçmenlerime anlatıyorum. Destekçilerim var, umarım ben kazanırım. Mahallemiz için de çok iyi olacağını düşünüyorum" dedi.



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