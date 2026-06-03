CHP'nin yeni yönetimi belli oldu: A takımı 19 kişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birlikte çalışacağı Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) açıkladı. 5’i milletvekili 19 isimden oluşan A takımı CHP kulislerinde kısa vadede parti içi kontrolü sağlamayı, orta vadede ise kurultaya dönük delegasyon yapısını yeniden şekillendirmeyi hedefleyen bir yapı olarak değerlendirildi. Ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri doğrudan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlanan MYK’da genel sekreterlik görevine Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşlarından Rıfat Nalbantoğlu getirildi.

PARTİ SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI

Örgütlenmeden Orhan Sarıbal, parti sözcülüğü ve yerel yönetimler Müslim Sarı’ya verilirken, medya ve halkla ilişkilerden Deniz Demir, sağlık politikalarından Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, işveren sendikaları ve iş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Cemal Canpolat görevlendirildi. Sosyal politikalar alanında Necdet Saraç, eğitim politikalarında Yıldırım Kaya, gençlik politikalarında Hasan Efe Uyar, kültür ve sanat politikalarında Berhan Şimşek görev aldı. Bilgi ve iletişim teknolojileri birimi Devrim Barış Çelik’e emanet edilirken, Ar-Ge ve üretim politikalarından Ahmet Hakan Uyanık sorumlu olacak. MYK’da ayrıca bölgesel kalkınma politikaları için Nevaf Bilek, işçi sendikaları ve STK’lar için Adnan Demirci, sanayi ve ticaret politikaları için Tahsin Tarhan, insan hakları ve aile politikaları için Gamze Akkuş İlgezdi görevlendirildi.

MALİ İŞLERDEN KUŞOĞLU SORUMLU

Yeni MYK’da İdari ve mali işlerden Bülent Kuşoğlu sorumlu olacak. Parti mali yapısını bilen, Kılıçdaroğlu’na yakın ve kriz yönetiminde deneyimli bir isim olan Kuşoğlu, “Kasa ve idari denetim” tercihi olarak okunuyor. Kılıçdaroğlu’nun “45 yıllık yol arkadaşı” tanımlanan merkez sağ kökenli olan Kuşoğlu’nun eski yönetimin hesap ve defterlerini incelemekle yükümlü olması da bekleniyor. İstanbul örgütüyle güçlü bağı bulunan ve eski İl Başkanı olan Canpolat, parti içi dengeleri yönetebilecek klasik örgüt siyasetçisi profili çiziyor. Yıldırım Kaya ve Necdet Saraç gibi isimler ise sol-sosyal demokrat tabanı konsolide etmeye dönük tercihler olarak değerlendiriliyor.

ÖRGÜTÜ KONTROL ETMEYE DÖNÜK YAPI

Halkevleri kökenli olan Orhan Sarıbal, MYK’da sol sosyalist gelenekten gelen isimler arasında yer aldı. Sarıbal’ın yurt içi örgütlenmeye getirilmesi, parti içindeki ulusalcı-sosyal demokrat damarın etkisini artırabilir. Semra Dinçer’in yurt dışı örgütlenmeden sorumlu olması ise özellikle Avrupa delegasyonu ve diaspora yapısına dönük hazırlık olarak okunuyor.

ÖZGÜR ÖZEL EKİBİNE MESAJ

Listede Özgür Özel’e yakın bilinen isimlerin bulunmaması dikkat çekti. Bu da yeni MYK’nın uzlaşmadan çok “ayrı bir siyasi merkez” inşa etmeye dönük olduğu yorumlarına neden olabilir. Parti sözcülüğünün Müslim Sarı’ya verilmesi, medya ve iletişim alanının Deniz Demir’e bırakılması, Özel dönemindeki agresif muhalefet dili yerine daha kontrollü ve kurumsal bir iletişim tercih edileceğinin işareti olarak okunabilir.

Faik Öztrak

Faik Öztrak listede yok

Parti Meclisi’nde Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla öne çıkan Faik Öztrak, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu ve Erdoğan Toprak’ın MYK’da yer alamaması dikkat çekti. Milletvekilleri Öztrak ve Toprak’ın listede yer almaması, Meclis yönetiminde değerlendirilecekler yorumlarını beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu MYK listesi incelendiğinde üç temel tercih dikkat çekiyor. “Eski CHP hafızası”, “örgüt ağı güçlü isimler” ve “teknokrat-sakin profil”. Liste, Özgür Özel yönetimindeki daha genç ve medya ağırlıklı kadrolardan farklı olarak geleneksel parti yapısını yeniden tahkim etmeyi hedefleyen bir görüntü veriyor.







