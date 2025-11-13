Yeni Şafak
Ankara’da altıncı zirve

Nur Banu Aras
04:0013/11/2025, الخميس
Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Cumhur İttifakı’nın dağıldığı iddialarının ardından ittifakı perçinleyen açıklamalar yapan iki lider, dün Bahçeli’nin konutunda baş başa 40 dakika görüştü. Bu yıl yapılan 6. zirvede liderlerin ajandasında, Gürcistan’da düşen askeri uçak vardı. Erdoğan ve Bahçeli, olay hakkında fikir alışverişinde bulundu. Liderlerin ajandasında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar da yer aldı. Zirvede Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları değerlendirildi.

HUKUKİ ADIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Örgütün silahları bırakmasının ardından atılabilecek adımlar iki liderin görüşmesinde ana gündem maddesi oldu. Silahların bırakılmasının tamamlanmasıyla birlikte sürecin ikinci aşaması olan hukuki düzenlemelere geçilmesi planlanıyor. Erdoğan ve Bahçeli süreçte atılması beklenen hukuki adımları masaya yatırdı. Dış politika da iki ismin gündemindeydi. Ankara’daki zirvede Suriye’de SDG’nin Şam ordusuna entegrasyon süreci masaya yatırıldı.

Titizlikle araştırılacak

  • MHP Genel Başkanı Bahçeli, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. Askerlerin şehadetinin Türk milletine büyük bir acı yaşattığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: “Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkarılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır. Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir.”


