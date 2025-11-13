Ankara’da altıncı zirve

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. Askerlerin şehadetinin Türk milletine büyük bir acı yaşattığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: “Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkarılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır. Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir.”