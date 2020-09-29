Ankara'da ByLock kullandığı belirlenen 12 FETÖ şüphelisi yakalandı

Dünya

Azerbaycan'dan Ermenistan'a F-16 yanıtı: Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan’a ait bir F-16 uçağı vuruldu" iddiasına yanıt verdi. Dargahli, Erivan yönetiminin provokasyonlarının kışkırtıcı olduğunu ifade ederek, "Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız" dedi.