Ankara’da çaldıkları araçları parçalayıp satan 8 şüpheli yakalandı

09:321/02/2026, Pazar
DHA
Kimlikleri belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara'da çaldıkları araçları aynı gün parçalayarak sattıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin çaldıkları araçları çekiciyle taşıdıkları, kısa sürede parçaladıkları, iç parçaları sattıkları ve kalan kısımları hurda tesislerinde preslettikleri tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#Ankara
#Asayiş
#Oto Hırsızlık
