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Ankara'da çevre katliamı: Bakanlıktan CHP'li belediyelere ceza yağdı

Ankara'da çevre katliamı: Bakanlıktan CHP'li belediyelere ceza yağdı

14:318/10/2024, Salı
AA
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Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyelerine atık döküm cezası.
Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyelerine atık döküm cezası.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hafriyat döküm alanı olmayan bir araziye atık döktükleri belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesine 1 milyon 299 bin 54'er lira idari ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenimahalle'deki Yakacık Mahallesi'ndeki arazide denetim yaptı.


Kaçak döküm yaptıkları tespit edildi

Eski mobilya, yalıtım malzemesi ve belediye atıklarının bölgeye döküldüğü tespit edildi. Atıkları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi'nin bıraktığı belirlendi. Hafriyat döküm alanı olmayan bölgenin düzenli depolama lisansı bulunmadığı, her iki belediyenin de kaçak döküm yaptığı tespit edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Bakanlığımız Ankara İl Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine yapılan incelemede; Yenimahalle Yakacık Mahallesi'ndeki bir araziye atık bırakıldığı tespit edilmiştir. Hafriyat döküm alanı olmayan ve düzenli depolama lisansı bulunmayan araziye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi tarafından kaçak döküm yapıldığı belirlenmiştir. Kirliliğe neden olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesine, Çevre Kanunu'na istinaden ayrı ayrı 1 milyon 299 bin 54 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
denildi.

CHP'li Esenyurt Belediyesi terör hükümlüsüne konser verdirdi: Alanda PKK propagandası yapıldı

İstanbul'da CHP ve DEM Parti'nin ortak adayı Ahmet Özer'in yönettiği Esenyurt Belediyesi'nde, 2010'da 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıla yakın hapis cezası verilen Rojda Şenses'e konser verdirildi. Konserde, terör örgütü propagandası da yapıldı. PKK sempatizanları, terör örgütü elebaşı Öcalan lehine sloganlar attı. Esenyurt Belediyesi, bu olaydan önce de; düzenlediği "PKK turnuvası" ile gündeme gelmişti. PKK'nın sözde gençlik yapılanması DGH, ağustos ayında, CHP’li Esenyurt Belediyesi’nce tahsis edilen tesiste futbol turnuvası düzenlemişti. DEM Milletvekili Çiçek Otlu, terör örgütünü öven bir konuşma yapmış; PKK marşlarının çalındığı turnuvanın ardından DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları dahil 7 kişi gözaltına alınmıştı.


#Ankara Belediyesi
#Yenimahalle Belediyesi
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#CHP

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