Ankara'da çevre katliamı: Bakanlıktan CHP'li belediyelere ceza yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hafriyat döküm alanı olmayan bir araziye atık döktükleri belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesine 1 milyon 299 bin 54'er lira idari ceza uyguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenimahalle'deki Yakacık Mahallesi'ndeki arazide denetim yaptı.
Kaçak döküm yaptıkları tespit edildi
Eski mobilya, yalıtım malzemesi ve belediye atıklarının bölgeye döküldüğü tespit edildi. Atıkları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi'nin bıraktığı belirlendi. Hafriyat döküm alanı olmayan bölgenin düzenli depolama lisansı bulunmadığı, her iki belediyenin de kaçak döküm yaptığı tespit edildi.