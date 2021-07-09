Gündem Ankarada DEAŞ operasyonu 10 kişi hakkında gözaltı kararı
ANKARA

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi DHA
Ankarada DEAŞ operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı
Arşiv

Ankara'da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
GÜNDEM
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

12 ilde DEAŞ operasyonu
GÜNDEM
12 ilde DEAŞ operasyonu

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı
Abone Ol Google News
Hazırlıklar tamamAzerbaycandan onay bekleniyor​

Hazırlıklar tamam
Azerbaycan'dan onay bekleniyor​

Sınırda 85 kilometrelik yeni bir hat kurulacak
Meteorolojidensağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden
sağanak yağış uyarısı

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Büyük buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Diyarbakır'a geliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti.

​Tam 12 yıl beklemişlerdi, minik Zeynep kurtarılamadı.

​Dört suikastçı ölü ele geçirildi.

Erdoğan muhalefetin kin ve nefret kokan üslubuna işaret etti.

​Türkiye aşılamada işi sıkı tutuyor.

​Akbank müşterileri bilgilerinin çalınmış olmasından endişe ediyor.

​Belediye başkanının yakın ekibi döverek hastanelik etti.
Koronaya karşı<br>yüzde 83 etkili çıktı

Koronaya karşı
yüzde 83 etkili çıktı

​Türkiye'de 10 bin kişi üzerinde denenmişti.
İki ilde<br>FETÖ operasyonu

İki ilde
FETÖ operasyonu

Gözaltı kararı verilen 33 kişiden 19'u yakalandı.
Güreş sevgisi

Güreş sevgisi

​Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları meydanlarda uyudu.
Domain vurgunu

Domain vurgunu

​Türkiye'de 39 bin alan adı satan firma ortadan kayboldu.
İşte aşının gücü

İşte aşının gücü

Koronavirüs aşısı ​ABD'de 280 bine yakın olası ölümü engelledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.