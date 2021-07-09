Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Ankara'da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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