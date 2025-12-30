Yeni Şafak
Ankara'da DEAŞ'a operasyon: 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

30/12/2025, Salı
DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, DEAŞ soruşturmalarında ele geçen dijital materyal çözümlemeleri sonucu, terör örgütünün içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.



