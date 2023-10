Ankara'da düzensiz göçmen operasyonu: Sekizi terörle iltisaklı 27 kişi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Hava harekatı ve topçu birliklerimizle gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerindeyiz. Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını; daha da artırarak, terör örgütü mensuplarını her an, her yerde imha edeceğimizi göstererek sürdüreceğiz" dedi.