Ankara'da düzensiz göçmen operasyonu: Sekizi terörle iltisaklı 27 kişi yakalandı

Eş zamanlı operasyonlarda 27 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubelerince, düzensiz göç ve terörle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda; Polatlı ilçesinde 4'ü Afganistan uyruklu ve DEAŞ terör örgütü üyesi, 4'ü PKK/PYD ile iltisaklı toplam 27 kaçak göçmen tespit edildi. Tespit edilen adreslere, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Terör örgütleri ile iltisaklı 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, diğerleri için geri gönderme işlemi yapılacağı bildirildi.