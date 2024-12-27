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Ankara'da haksız fiyat artışı denetlemesi: 186 marketin savunması alındı

Ankara'da haksız fiyat artışı denetlemesi: 186 marketin savunması alındı

15:3427/12/2024, Cuma
DHA
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Ankara Valiliği, haksız fiyat denetimi hakkında açıklama yaptı.
Ankara Valiliği, haksız fiyat denetimi hakkında açıklama yaptı.

Ankara'da 25-26 Aralık'ta yapılan denetimlerde 186 markete haksız fiyat artışı şüphesiyle inceleme başlatıldı. 64 bin 911 ürünün incelendiği denetimlerde, marketlere toplam 1 milyon 883 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

Ankara Valiliği, 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği' kapsamında 25-26 Aralık tarihlerinde yapılan denetimlerde, 1 milyon 883 bin 200 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.



186 markete 1.8 milyon TL ceza

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nce 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği' kapsamında 25-26 Aralık 2024 tarihlerinde 186 markette 64 bin 911 ürün incelenmiş, bu ürünlerin
856'sında mevzuata aykırılık
tespit edilerek toplam
1 milyon 883 bin 200 TL
idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 186 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmış olup savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevki gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.



#Ankara Valiliği
#Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu
#Zam

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