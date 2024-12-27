Ankara'da haksız fiyat artışı denetlemesi: 186 marketin savunması alındı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nce 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği' kapsamında 25-26 Aralık 2024 tarihlerinde 186 markette 64 bin 911 ürün incelenmiş, bu ürünlerin

856'sında mevzuata aykırılık

tespit edilerek toplam

1 milyon 883 bin 200 TL