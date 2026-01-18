Ankara’da sahte çek operasyonu: 12 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sahte ve karşılıksız çekle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, şüphelilerin üçüncü kişiler adına şirket kurdukları, bu şirketlere milyonlarca lira para aktararak kredi ve Findeks puanlarını yükselttikleri belirlendi. Güvenilir izlenimi verilen şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürüldüğü, bu yöntemle 9 kişinin 20 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.