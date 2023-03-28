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Ankara'da telefon trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde ikili ilişkiler ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir'in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür ettiği bildirildi.

23:39 . 28/03/2023 Salı
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir'in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti. Görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini de iletti.



#Cezayir
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Abdülmecid Tebbun
#depremler
10 dakika önce
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