Ankara'da telefon trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir'in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti. Görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini de iletti.