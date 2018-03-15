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ANKARA

Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

Haber MerkeziAA
Trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şabanözü'nden Ankara istikametine giden Süleyman Yılmaz yönetimindeki 06 S 9580 plakalı otomobil ile Kadir Kaderoğlu idaresindeki 06 BT 5900 plakalı hafif ticari araç, Çubuk-Şabanözü Yolu Şeyh Şamil Bulvarı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Harun Çölbekler ve Ramazan Akyıldız yaralandı.

Sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

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