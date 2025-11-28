Ankara'da zihinsel engelli üç kardeşin yaşadığı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde zihinsel engelli üç kardeşin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Kardeşlerin yangın sırasında komşuların yardımıyla dışarıya çıkarıldığı öğrenildi
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde tek katlı bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Evde zihinsel engelli, ikisi erkek üç kardeşin yaşadığı belirtildi. Kardeşlerin yangın sırasında komşuların yardımıyla dışarıya çıkarıldığı öğrenildi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, mahalleye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.